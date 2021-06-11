Подтверждение в решениях саммита НАТО политики «открытых дверей» важно для Украины – Зеленский

10.06.2021 21:19

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» Альянса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

"Глава государства выразил надежду, что во время саммита НАТО 14 июня однозначно будут предметно рассмотрены вопросы российской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания…. Он отдельно подчеркнул важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» Альянса и действия решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для нашей страны", – говорится в сообщении.

Президент Украины поблагодарил генерального секретаря за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Кроме того, Зеленский сообщил генсеку НАТО о ситуации в сфере безопасности на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы в связи со скоплением российских войск вокруг Украины.

Президент также рассказал Столтенбергу о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку НАТО в осуществлении этих реформ.

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Как сообщал Укринформ, во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году было принято решение, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должен стать План действий по членству. Среди стран НАТО до сих пор нет консенсуса в вопросе о предоставлении ПДЧ для обеих стран. В то же время Украина и Грузия получили совет продолжать реформы и ожидать «нужный» политический момент.

Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО 12 июня 2020 года.

По материалам: Укринформ