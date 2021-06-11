Глава МИД Польши: Байден сначала должен был встретиться с Зеленским, а затем с Путиным

Глава МИД Польши: Байден сначала должен был встретиться с Зеленским, а затем с Путиным

11.06.2021 04:57

Укринформ

Очередность встреч президента США Джо Байдена должна быть другой: сначала он должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с Владимиром Путиным.

Об этом во время визита в Ригу заявил в четверг глава МИД Польши Збигнев Рау, отвечая на вопрос о приглашении Зеленского в Белый дом после встречи Байден-Путин, передает Укринформ со ссылкой Dziennik Gazeta Prawna.

"Если речь идет о приглашении господина Президента Зеленского, то это было хорошим решением, но очередность этих встреч, без сомнения, несоответствующая", — подчеркнул Рау.

Глава польской дипломатии отметил, что решение Вашингтона отказаться от санкций против компаний, вовлеченных в строительство Nord Stream 2, не вызывает понимания и поддержки со стороны Польши. Он обратил внимание, что вопрос этого газопровода в политическом плане делит страны ЕС и НАТО, подчеркивая, что Германия совместно с Россией реализуют свои экономические интересы за счет безопасности региона, в частности Украины и Польши.

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"Когда мы устанавливали контакты с нынешней американской администрацией, и я лично с госсекретарем Энтони Блинкеном, американская сторона отметила, что ничего не будет делаться без нас, все решения будут консультироваться… Я, и не только я, а также и другие министры нашей части Европы, узнали об изменении этой позиции (по Nord Stream 2 – ред.) фактически со СМИ", — подчеркнул Рау.

Министр подчеркнул, что для него довольно неожиданным является то, что американская администрация консультирует по политике в отношении восточного фланга (НАТО – ред.) с политиками остальной части Европы.

"Сложно это воспринимать как образцовую модель сотрудничества и мы очень ждем объяснения по этому делу (Nord Stream 2 – ред.)", — подчеркнул Рау.

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Он отметил: можно ожидать, что эти объяснения на перспективу Польши "могут оказаться неубедительными", ведь в Варшаве никто не изменил взглядов в вопросе Nord Stream 2.

Рау также сообщил, что Польша не меняет своего мнения в вопросах базового элемента политики НАТО – открытых дверей к членству в Альянсе, в частности, восточных соседей.

"Это – самый драматический момент, когда в этой политической ситуации и при таком течении событий, мы не можем решить эту проблему (предоставить восточным соседям перспективы членства в НАТО)", — подчеркнул Рау.

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Он обратил внимание, что Украина в свете все более реальных угроз имеет не только право на защиту, но, согласно уставу ООН, имеет право ожидать поддержку и обратиться за такой поддержкой в другие страны.

"Все указывает на то, что поддержка не означает скорой атлантической перспективы", — констатировал глава польской дипломатии.

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Во время визита в Ригу глава МИД Польши встретился со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсем, президентом страны Егилсом Левитсом и спикером латвийского Сейма Инара Мурниеце.

Как сообщало агентство, накануне саммита G7, который состоится в Великобритании, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели двусторонние переговоры, где обсудили вопросы Афганистана, Китая, Ирана и России. Саммит стран Большой семерки состоится в Корнуолл 11-13 июня.

Встреча президентов США и РФ состоится 16 июня в швейцарской Женеве.

Фото: WYBORCZA.PL

По материалам: Укринформ