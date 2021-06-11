Галущенко встретился с руководством дипмиссий G7 и представительства ЕС

Галущенко встретился с руководством дипмиссий G7 и представительства ЕС

11.06.2021 02:37

Укринформ

Состоялась официальная встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с руководством дипломатических миссий стран «Большой семерки» (G7) и представительства Европейского Союза.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Министр представил дипломатам стратегические приоритеты деятельности Министерства. Главными задачами Герман Галущенко назвал реорганизацию рынка электроэнергии, реализацию Европейского зеленого курса, интеграцию украинской энергетической системы в европейскую сеть (ENTSO-E), реструктуризацию угольной отрасли как одного из важных инструментов декарбонизации украинской энергетики, а также другие шаги, направленные на усиление энергетической безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Стороны договорились о продолжении плодотворного диалога и дальнейшего сотрудничества.

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Во встрече приняли участие Николас Геррокс (Великобритания), Лариса Галадза (Канада), Кристина Квин (США), Этьен де Понсен (Франция), Казуя Оцука (Япония) и Матти Маасикас (ЕС).

Как сообщал Укринформ, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что синхронизация с европейской энергетической системой ENTSO-E откроет дополнительные перспективы для развития «зеленой энергетики» в Украине.

По материалам: Укринформ