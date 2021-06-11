Евросоюз в ОБСЕ: Легитимизацией «Л/ДНР» Россия отвлекает внимание от своей агрессии

Евросоюз в ОБСЕ: Легитимизацией «Л/ДНР» Россия отвлекает внимание от своей агрессии

11.06.2021 01:13

Укринформ

ЕС решительно осуждает попытки России узаконить так называемые "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины, что является просто попыткой отвлечь внимание от продолжающейся российской агрессии против Украины.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом говорится в заявлении ЕС по российской агрессии против Украины, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 10 июня.

"Минские договоренности однозначно определяют, что Трехсторонняя контактная группа состоит из Украины, Российской Федерации и ОБСЕ. Поэтому мы осуждаем и решительно отвергаем искаженный нарратив, который продвигает Россия, представляя себя посредником "внутриукраинского конфликта" и пытаясь легитимизировать так называемые" народные республики "на востоке Украины", — говорится в заявлении.

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Как заявили в ЕС, тем самым РФ просто хочет отвлечь внимание от своей агрессии против Украины.

"Россия просто пытается отвлечь внимание от своих продолжающихся актов агрессии и безостановочного подрыва суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе путем незаконной аннексии Крымского полуострова, противоречит его обязательствам по международному праву. Эти действия, без сомнения, является серьезной угрозой европейскому порядка безопасности, и за это отвечает исключительно Россия", — отмечается в заявлении.

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Как сообщалось, ранее президент РФ Путин, комментируя возможность встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что для обсуждения проблем Донбасса украинское руководство «должно в первую очередь встречаться с «руководителями «республик ЛНР и ДНР», а затем решать проблемы с представителями третьих стран, которой является Россия».

По материалам: Укринформ