Без «заоблачных» надбавок: Шмыгаль анонсировал изменения в оплате труда госслужащих
Без «заоблачных» надбавок: Шмыгаль анонсировал изменения в оплате труда госслужащих
11.06.2021 14:59
Укринформ
В правительстве работают над законопроектом относительно реформирования оплаты труда госслужащих и предотвращения выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу.
Как передает Укринформ, об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Телеграме.
Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления… готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", – написал Шмыгаль.
Он добавил, что эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Также Шмыгаль напомнил, что в рамках реформы госуправления предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.
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Шмыгаль также рассказал, что ключевые шаги в реализации реформирования госслужбы он обсудил на совещании с Секретариатом Кабмина, Министерством финансов, Минцифрой и Национальным агентством по вопросам государственной службы. Глава правительства отметил, что именно эти четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель системы оплаты труда, а впоследствии ее распространят и в других государственных учреждениях.
Как сообщал Укринформ, в апреле этого года Шмыгаль заявил, что количество должностей государственных служащих уменьшится на 10% во втором полугодии текущего года в рамках сокращения избыточных должностей и реформы государственного управления.
По материалам: Укринформ