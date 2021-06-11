Без «заоблачных» надбавок: Шмыгаль анонсировал изменения в оплате труда госслужащих

11.06.2021 14:59

Укринформ

В правительстве работают над законопроектом относительно реформирования оплаты труда госслужащих и предотвращения выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу.

Как передает Укринформ, об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Телеграме.

Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления… готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", – написал Шмыгаль.

Он добавил, что эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Также Шмыгаль напомнил, что в рамках реформы госуправления предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

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Шмыгаль также рассказал, что ключевые шаги в реализации реформирования госслужбы он обсудил на совещании с Секретариатом Кабмина, Министерством финансов, Минцифрой и Национальным агентством по вопросам государственной службы. Глава правительства отметил, что именно эти четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель системы оплаты труда, а впоследствии ее распространят и в других государственных учреждениях.

Как сообщал Укринформ, в апреле этого года Шмыгаль заявил, что количество должностей государственных служащих уменьшится на 10% во втором полугодии текущего года в рамках сокращения избыточных должностей и реформы государственного управления.

По материалам: Укринформ