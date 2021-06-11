Арахамия назвал главные вопросы, которые «Слуга народа» планирует решить до конца года

Арахамия назвал главные вопросы, которые «Слуга народа» планирует решить до конца года

10.06.2021 21:36

Укринформ

Реформы судебной системы, Службы безопасности Украины и внедрение накопительной пенсионной системы будут главными вопросами, которые партия «Слуга народа» планирует решить до конца 2021 года.

Как передает Укринформ, об этом заявил председатель Политсовета партии и глава депутатской фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия на форуме «Медиа-2021: реформы, вызовы, возможности», сообщает пресс-служба политсилы.

«Первый вопрос – судебная реформа. Второй – реформа СБУ и создание бюро экономической безопасности. Законодательный механизм уже существует, но надо завершить этот процесс. Третий вопрос – система накопительной второй пенсии», — сказал он.

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По словам депутата, концепция накопительной пенсионной системы уже создана. Но поскольку этот вопрос касается каждого гражданина Украины, будет проведено большое общественное обсуждение.

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Как сообщал Укринформ, Давид Арахамия прогнозирует, что законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, а также законопроект, который совершенствует процесс избрания членов Высшего совета правосудия, получат высокую поддержку народных депутатов – на уровне 285-300 голосов.

По материалам: Укринформ