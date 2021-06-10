Украина могла бы предложить США использование вийскових баз в обмен на ленд-лиз – Карбер

10.06.2021 12:19

Укринформ

США необходимо присутствие своих Воздушных сил в Черноморском регионе в связи с милитаризацией и агрессивной политикой Российской Федерации, поэтому возможность использования инфраструктуры и военных баз Воздушных сил ВСУ американскими коллегами для мониторинга ситуации позволила бы говорить о ленд-лизе для Украины со стороны США.

Об этом в интервью Укринформу сообщил президент аналитического фонда «Потомак» (The Potomac Foundation), эксперт по вопросам оборонной стратегии и национальной безопасности Филипп Карбер.

«В связи с агрессивным поведением РФ в регионе, особенно с тем, что касается милитаризации Черноморского региона, США и НАТО нуждаются в присутствия Воздушных сил в этом регионе. И с этой точки зрения украинские базы, аэродромы, используемые Воздушными силами ВС Украины, крайне важны для такого воздушного присутствия. Особенно в связи с неприятным развитием событий в Беларуси, когда мы понимаем, что Беларусь становится частью РФ, и следовательно – российским кинжалом, направленным в сердце Варшавы. Мы понимаем, что Соединенные Штаты нуждаются также в военно-воздушном присутствии на протяженности всей границы как минимум для того, чтобы осуществлять постоянный мониторинг ситуации и иметь возможность для раннего выявления и предупреждения военных угроз», – отметил Карбер.

В то же время он подчеркнул, что когда говорит об украинских аэродромах и базах, которые могут использоваться Военно-воздушными силами США, речь, конечно, не идет о постоянном их размещении на территории Украины.

«Речь идет о том, что украинская военно-воздушная инфраструктура должна быть развита и способна принимать при необходимости самолеты американских вооруженных сил, в том числе для проведения временных полетов с целью проведения воздушной разведки, оценки ситуации.

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По сути то, что Украина может предложить – это использование Соединенными Штатами воздушного пространства Украины и инфраструктуры ВВС ВСУ для такого совместного патрулирования», – пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос, что Украина могла бы получить взамен, Карбер отметил, что речь идет о возможном ленд-лизе и поставке в Украину самолетов F-15 (McDonnell Douglas F-15 Eagle – ред.), F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon – ред.), А-10 (Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II – ред.), боевых вертолетов АН-64 (McDonnell Douglas AH-64 Apache, «Апач» – ред.), ведь сейчас ВВС США проводят замену значительного количества самолетов, которые находятся в прекрасном техническом состоянии, имеют еще достаточное количество летных часов, но будут отправлены на консервацию.

Кроме того, эксперт считает, что Украина нуждается и в американском зенитного ракетном комплексе Patriot.

«Если в США появляются потенциальные возможности для использования инфраструктуры Воздушных сил ВС Украины, тогда возникает потребность в защите такой инфраструктуры. В таком случае США могли бы обеспечить такую противоракетную защиту», – считает Карбер.

Он отметил важность Украины с точки зрения глобальной безопасности и напомнил об ответственности США, которые «втянули Украину в Будапештский формат», в результате чего она утратила статус ядерной державы.

«Разумеется, США должны нести ответственность за то состояние, которое ныне касается безопасности в Украине», – резюмировал эксперт.

Аналитик считает, что Украина должна официально стать стратегическим партнером США, а не «главным союзником вне НАТО», поскольку этот статус позволил бы обеспечить военную помощь Украине. Сильная Украина нужна для того, чтобы стабилизировать Восточную Европу, резюмировал Карбер.

По материалам: Укринформ