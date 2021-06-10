Витренко: Nord Stream 2 – это и энергетическая, и военная угроза для Европы

Витренко: Nord Stream 2 – это и энергетическая, и военная угроза для Европы

10.06.2021 22:17

Укринформ

Завершение строительства российского газопровода Nord Stream 2 угрожает безопасности не только в энергетической, но и в военной сфере для Украины и Европы в целом.

Такой месседж озвучил в Вашингтоне председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко во время конференции, организованной Американо-украинским деловым советом, сообщает собкор Укринформа.

«То, о чем мы говорим (власти в Вашингтоне – ред.), что Nord Stream 2 должен быть остановлен, поскольку это вопрос безопасности для Украины и Европы – и не только энергетической, но и военной безопасности также», – подчеркнул руководитель «Нафтогаза ».

Он отметил, что во время визита в американскую столицу его команда пытается убедить американские власти ввести эффективные санкции, чтобы не дать российскому газопроводу быть реализованным.

В этом контексте Витренко отметил, что увидел в последних заявлениях главы Госдепартамента США «определенное положительное развитие» ситуации.

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«В частности, государственный секретарь Блинкен несколько дней назад … выступал в Конгрессе перед Комитетом по международным отношениям (Сената США – ред.). Он говорил, что американская администрация может рассмотреть отмену этого освобождения от санкций (против оператора Nord Stream 2 – ред.), которое, к сожалению, позволяет россиянам продолжать строительство газопровода», – отметил Витренко.

Как сообщал Укринформ, делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с Юрием Витренко находится с визитом в США.

По материалам: Укринформ