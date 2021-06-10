Штаты не отменят санкций против РФ после встречи Байден-Путин – МИД Польши

Штаты не отменят санкций против РФ после встречи Байден-Путин – МИД Польши

10.06.2021 06:51

Укринформ

Американские санкции против России по итогам встречи Байден-Путин не отменят.

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передает Укринформ со ссылкой на Польское радио.

По его словам, следует надеяться, что президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным будет акцентировать внимание на гибридных действиях РФ в Восточной Европе.

"Не стоит надеяться на отмену американских санкций против России, без сомнения, этого не будет… Можно ожидать, что президент Байден представит сильную позицию в вопросе перманентной гибридной войны, относительно аннексии Крыма или российского вмешательства в Беларуси", — заявил Рау.

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По его словам, США и Россия являются постоянными членами Совбеза ООН, поэтому во время их встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с региональными конфликтами, контролем над вооружениями и климатической политикой.

Рау констатировал, что с Путиным раньше встречались и другие президенты. По его убеждению, такого рода встречи принципиально не поменяют политику Вашингтона в отношении Москвы.

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Как известно, встреча между Байденом и Путиным состоится 16 июня в Женеве.

По материалам: Укринформ