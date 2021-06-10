Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем поговорить

Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем поговорить

10.06.2021 04:57

Укринформ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена проблемам отношений между Россией и Украиной.

Как передает Укринформ, об этом сообщает газета «Известия».

«Мне думается, что в наших двусторонних отношениях (Украины и России, — ред.) столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», — сказал Путин.

Далее он добавил, что главам двух соседних стран «всегда есть о чем поговорить».

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Кроме того, как сообщает Интерфакс, президент России отметил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет, а заявления США о том, что президент Байден не говорил с Зеленским о предоставлении Киеву плана по вступлению в НАТО, могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров России и США. Отдельно Путин сказал, что в случае вступления Украины в НАТО «подлётное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России и Москвы уменьшится до 7-10 минут», назвав это «красной линией» для российских властей.

Также президент России назвал «абсолютно неприемлемым» и «не соответствующим международному праву» украинский законопроект о коренных народах, сравнив его с «теорией и практикой нацистской Германии».

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Ранее, 8 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что подвижек по подготовке возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет.

Как сообщал Укринформ, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Позже, 22 апреля, Путин заявлял, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос о прекращении войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями марионеточных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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В частности, по словам Путина, если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, то он приглашает его в Москву, а если обсуждать «проблемы Донбасса», — Путин предложил делать это с "руководителями "ДНР" и "ЛНР"".

По материалам: Укринформ