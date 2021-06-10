МИД Украины и Венгрии отметили положительную динамику «образовательного» диалога

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10.06.2021 18:29

Укринформ

Представители внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии отметили положительную динамику диалога по вопросам реформы образования в Украине и договорились начать подготовку заседания Смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств.

Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии по итогам украинско-венгерских политических консультаций в Киеве на уровне заместителей министра иностранных дел Украины Василия Боднара и государственного секретаря министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Андраша Барани.

Отмечается, что стороны обсудили реализацию договоренностей руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии, скоординировали дальнейшие шаги с целью развития сотрудничества в политической, торговой, энергетической, гуманитарной сферах, в области безопасности и в рамках международных организаций.

"Собеседники положительно отметили динамику диалога по вопросам реформы образования в Украине, в частности по обеспечению прав в области образования венгерского национального меньшинства в Украине и украинского национального меньшинства в Венгрии. Стороны подготовили к подписанию соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Дипломаты также договорились начать работу по подготовке заседания Смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств", – говорится в сообщении.

Заместитель министра и государственный секретарь уделили особое внимание подготовке заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под председательством министров иностранных дел и продемонстрировали общность подходов относительно рисков и угроз, которые несёт для двух государств и Европы в целом строительство газопровода "Северный поток – 2".

Боднар акцентировал внимание на важности активизации политического диалога на высшем уровне и подтвердил приглашение Венгрии принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Барани отметил, что Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах, её европейский и евроатлантический выбор.

Делегации также обсудили состояние и перспективы реализации совместных проектов по развитию приграничной инфраструктуры и строительства пунктов пропуска на украинско-венгерской границе.

"Стороны договорились, что до конца июня эксперты двух стран проведут совместный комплексный обзор моста через реку Тиса в пункте пропуска "Чоп-Захонь" с целью начать его капитальную реконструкцию. Они уделили отдельное внимание сотрудничеству в вопросе строительства новых пунктов пропуска "Великая Паладь-Надьгодош", "Дыйда-Берегдароц" и объездной дороги вокруг города Берегово", – сообщили в посольстве.

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Заместитель руководителя МИД подтвердил предложение украинской стороны провести в августе этого года в Закарпатской области заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам трансграничного и пограничного сотрудничества.

Стороны также положительно отметили начало в марте 2021 года деятельности украинско-венгерской Смешанной комиссии по контролю пограничного движения.

Как сообщал Укринформ, 12 мая в Будапеште (Венгрия) состоялось второе заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования под сопредседательством заместителя министра образования и науки Украины Веры Роговой и государственного секретаря Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии Оршои Пачай-Томашич.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ