Комитет рекомендует Раде поддержать законопроект об основах национального сопротивления

09.06.2021 19:36

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту принять в первом чтении президентский законопроект "Об основах национального сопротивления" (№5557).

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Комитета ВР, соответствующее решение было принято на заседании 9 июня.

"По результатам рассмотрения проекта закона об основах национального сопротивления (№ 5557) и проекта закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием Закона "Об основах национального сопротивления" (№ 5558) Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроекты за основу", – говорится в сообщении.

Читайте также: Национальное сопротивление Украины: как готовить украинцев к отражению агрессии

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич подчеркнул, что президентский законопроект № 5557 предусматривает развитие мощной территориальной обороны и создание сопротивления, которые вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства сформируют систему национального сопротивления.

Возглавит территориальную оборону Президент как Верховный главнокомандующий, а руководить ее деятельностью будет главнокомандующий ВСУ через командующего войсками территориальной обороны.

Территориальная оборона будет вестись по всей территории Украины за пределами боевых действий, а движение сопротивления – на возможной временно оккупированной территории.

«Это существенно усилит обороноспособность, а потенциальный агрессор будет знать, что в каждой области и районе есть организованные подразделения, которые в любой момент готовы дать отпор», – убежден Завитневич.

Читайте также: Президент предлагает Раде определить основы национального сопротивления

Как сообщал Укринформ, 25 мая Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроекты №5557 "Об основах национального сопротивления" и №5558 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием Закона "Об основах национального сопротивления".

По материалам: Укринформ