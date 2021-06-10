Благодаря усилиям ФРГ и Франции есть шанс на проведение «Норманди» – Кулеба

09.06.2021 19:29

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что благодаря усилиям глав МИД Германии и Франции министерская встреча в нормандском формате состоится и будет результативной.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом Кулеба сказал на совместном с немецким коллегой Гайко Маасом брифинге в Берлине.

По словам Кулебы, он передал немецкому коллеге позицию Украины, которая заключается в том, что нельзя позволить нормандскому процессу стоять на месте, необходимо двигаться вперед.

«Я заверил Хайко (Мааса) в том, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел России Лавровым в четырехстороннем нормандском формате как в отношении вопросов безопасности, так и политических вопросов урегулирования. Но мы хотим очень четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования и какие шаги будет делать Россия, если Украина будет делать соответственно свои шаги », – заметил глава украинской дипломатии.

Комментируя недавний разговор министров иностранных дел ФРГ, Франции и России, Кулеба отметил, что был проинформирован о намерении провести его и поддерживал это, потому что его целью было привлечь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова принять участие в четырехсторонней министерской встрече в нормандском формате.

«Сейчас благодаря усилиям Хайко (Мааса) и Жан-Ива (Ле Дриана) мы получили шанс на то, что такая встреча все же состоится, и я искренне надеюсь, что она будет проведена. Мы готовы к очень предметному разговору. Главное, чтобы Лавров приехал на него договариваться, а не выступать с классической российской позицией, что во всем виноваты все, кроме самой России. Поэтому мы будем ждать этой встречи и рассчитываем на ее результативность », – резюмировал Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, министры иностранных дел Германии и Франции во время совместного телефонного разговора с российским коллегой 7 июня призвали РФ "внести позитивный вклад" в мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится с двухдневным визитом в Германии.

По материалам: Укринформ