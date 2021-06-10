Байден обсудит с Меркель последствия Nord Stream 2 для Украины – Белый дом

10.06.2021 06:23

Укринформ

Американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом планирует во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить вопрос трубопровода Nord Stream 2 и его последствий для Европы и Украины.

Об этом, как сообщила пресс служба Белого дома, заявил во время общения с журналистами в среду советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

«Я ожидаю, что вопрос Nord Stream 2 будет поднят во время разговоров с немцами», – ответил Салливан на вопрос, планирует ли президент Байден обсудить с канцлером Меркель тему российского газопровода.

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Советник президента США отметил, что не хотел бы объявлять определенные детали переговорного процесса с немецкой стороной, однако, по его словам, в Берлине «хорошо понимают беспокойство» Соединенных Штатов.

«Но мы хотим поговорить с ними о том, какие последствия будет иметь этот трубопровод для энергетической безопасности в Европе, а также для Украины», — отметил Джейк Салливан.

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Как сообщал Укринформ, президент США Джо Байден в среду начал визит в Великобританию, где планирует принять участие в саммите лидеров стран G7 и провести ряд двусторонних встреч.

Фото: DPA

По материалам: Укринформ