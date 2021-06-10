Арахамия считает, что «пленки Медведчука» стоит транслировать на телеканалах

10.06.2021 15:15

Укринформ

Записи телефонного разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова следует транслировать на всех национальных каналах, чтобы люди знали правду.

Об этом председатель Политического совета партии «Слуга народа», председатель депутатской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сказал на пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я считаю, что эти четыре выпуска («пленки Медведчука» – ред.) надо транслировать на национальных каналах, чтобы люди знали, когда им врут в глаза, когда говорят, что они патриоты, а потом делают такие дела", – сказал Арахамия.

Как отметил председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко, в случаях, когда правоохранительные органы докажут вину тех или иных парламентариев, их связи с РФ, по решению суда таких депутатов можно лишать мандата. "Верховная Рада своим голосованием это делает. Там наговорено точно не на один приговор. Просто надо, чтобы сейчас правоохранительная система отработала", – сказал он.

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Корниенко напомнил, что в парламенте есть временная следственная комиссия, которая всесторонне расследует факты из обнародованного СМИ записи телефонного разговора Медведчука и Суркова. "И не только для этого. Но и для кейсов спекуляций со страной-агрессором представителей действующей и бывшей власти. Эту комиссию возглавляет Марьяна Безуглая. Это точно человек, к которому нет вопросов относительно репутации или относительно позиции политической, поэтому я думаю, что сейчас будут результаты комиссии и правоохранительные органы нам должны что-то сказать", – добавил народный депутат.

Как сообщалось, 25 февраля издание Цензор.НЕТ обнародовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченный Крым и обмен пленными на востоке Украины.

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Разговор датирован 2014 годом. На аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Медведчука, несколько раз упоминает Президента Украины.

Пресс-служба Службы безопасности Украины заявила, что "эти записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ о наличии в действиях собеседников признаков уголовного преступления".

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля применил санкции к 19 юридическим лицам и 8 физическим лицам. В списке есть Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции в отношении этой семьи – по статье "финансирование терроризма".

Фото: Евгений Котенко

По материалам: Укринформ