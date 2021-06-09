Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на востоке Украины и расследования сбивания самолета МАУ
Зеленский обсудил с Трюдо ситуацию на востоке Украины и расследования сбивания самолета МАУ
09.06.2021 09:57
Укринформ
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию на востоке Украины, вопрос давления на Россию и скоординировал позиции по расследованию сбивания украинского самолета рейса PS752 в Иране.
Об этом глава государства написал в Твиттере, сообщает Укринформ.
"Имел продуктивную беседу с Джастином Трюдо. Обсудили ситуацию на Донбассе и сохранение давления на РФ для достижения мира. Благодарен Канаде за поддержку суверенитета и евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции по расследованию катастрофы самолета рейса PS752 ", – отметил Президент.
В пресс-службе Офиса Президента отметили, что во время телефонного разговора Зеленский и Трюдо скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов «Группы семи» и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.
Глава государства, в частности, проинформировал о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он подчеркнул, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.
«Россия почти не проводила отвода. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч пошли назад», – сказал Зеленский.
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Президент отметил важность сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании.
Зеленский считает проект «Северного потока-2» политическим оружием России.
«Мы считаем, что завершение строительства «Северного потока-2» укрепит Россию как игрока на карте мира», – отметил глава государства.
В свою очередь, по данным ОП, Трюдо подтвердил "непоколебимую поддержку" со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии длительной агрессии РФ.
«Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину», – подчеркнул он.
Собеседники также обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.
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Отдельное внимание было уделено усилению координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбивании Ираном самолета рейса PS752 и привлечении виновных к ответственности.
Также стороны коснулись планов относительно дальнейшего политического диалога на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Как сообщалось, 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли.
Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.
По материалам: Укринформ