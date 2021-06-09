В ОП обсудили с высокопоставленными чиновниками ЕС вопросы судебной реформы

09.06.2021 03:57

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов обсудил с высокопоставленными чиновниками ЕС пути решения проблемных вопросов в проведении судебной реформы.

Об этом сообщает пресс-служба ОП, передает Укринформ.

Как отмечается, при обсуждении законопроектов о деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия Смирнов подчеркнул, что главным остается вопрос о принципах принятия решений конкурсными комиссиями. В частности, конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должность члена ВККС, первый состав которой должен формироваться из трех судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции или судебной реформы.

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Заместитель руководителя Офиса Президента акцентировал внимание на том, что к законодательному урегулированию вопроса участия международных экспертов и их роли в принятии решений нужно подходить с учетом приобретенного опыта и перспектив конституционного контроля таких законодательных изменений, отметили в ОП.

Смирнов также призвал международных партнеров обсудить предложение, высказанное председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, о введении в состав конкурсных комиссий седьмого члена, который был бы равноудаленным и независимым от всех органов государственной власти и одновременно пользовался беспрекословным доверием и авторитетом среди других субъектов формирования конкурсных комиссий.

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«В довольно сложных и длительных дискуссиях с нашими международными партнерами относительно формулы принятия решений конкурсными комиссиями с участием международных экспертов мы обязательно найдем справедливый баланс, при котором принятые конкурсными комиссиями решения будут вызывать всеобщее доверие не только у сторон их принятия, но и в жизни общества», — убежден заместитель руководителя ОП.

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Во встрече приняли участие глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства и переговоров по расширению Европейской комиссии, руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Катарина Матернова, управляющий директор по вопросам России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешней деятельности Михаэль Зиберт и члены группы поддержки Украины в Еврокомиссии.

Как сообщал Укринформ, 7 июня Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которого проинформировал о последних законодательных шагах, направленных на обеспечение верховенства права в Украине, включая реформирование органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодоление коррупции.

По материалам: Укринформ