Турция поддерживает Украину в стремлении достичь прогресса на пути в НАТО

Турция поддерживает Украину в стремлении достичь прогресса на пути в НАТО

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08.06.2021 20:49

Укринформ

Турция поддерживает стремление Украины относительно обретения статуса кандидата и дальнейшего постоянного членства в НАТО, неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не признает аннексии Крыма Россией.

Об этом говорилось на встрече украинской делегации во главе с руководителем постоянной делегации ВР в ПАСЕ Марией Мезенцевой с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает собкор Укринформа.

«Были проведены плодотворные переговоры. Наша встреча прошла незадолго до саммита НАТО, поэтому речь шла как в общем о перспективе обретения Украиной членства в Альянсе, так и конкретно по тексту коммюнике, текст которого будет принят по результатам предстоящей встречи в Брюсселе», – сказала Мария Мезенцева, общаясь с украинскими журналистами по результатам встречи.

Как подчеркнула руководитель постоянной делегации ВР Украины в ПАСЕ, турецкая сторона в ходе встречи выразила поддержку стремлению Украины получить статус кандидата на вступление и дальнейшего постоянного членства в Альянсе.

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Министр иностранных дел Турции в ходе встречи подчеркнул неизменность позиций по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, непризнание оккупации Крымского полуострова Россией.

В ходе встречи стороны обменялись дружескими благодарностями по работе в ПАСЕ.

«Мы поблагодарили за поддержку крымского файла, который наконец-то в качестве резолюции, с поправками, будет проголосован в июне месяце, на сессии ПАСЕ», – сказала Мезенцева.

По её словам, постоянная делегация ВР Украины в ПАСЕ в рамках июньской сессии проведет акцию, которая будет посвящена политическим заключенным, которых в Крыму более 150, пропавшим без вести, тем, кого безосновательно преследуют по обвинениям в терроризме.

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«Это будет акция с реальными кейсами, фамилиями, историями. Некоторые из наших коллег будут присоединяться к т.нз. проекту шефства над заключенными, заниматься конкретными кейсами и делами», – сказала депутат.

В ходе встречи говорилось о сотрудничестве в оборонной сфере, аэрокосмической отрасли, производстве полимерных материалов, технологической сфере, кораблестроении. Было озвучено желание усиливать сотрудничество в химической отрасли, ядерной физике; в сферах цифровой и кибербезопасности, которые сейчас являются приоритетом в повестке дня ПАСЕ.

Особое внимание было уделено улучшению инвестиционного климата, учитывая большое количество турецких компаний, которые успешно работают в Украине, в частности, в сфере строительства жилья, участвуют в государственной программе «Большое строительство».

Общаясь с журналистами по результатам встречи, Мезенцева отметила собственную инициативу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу по оздоровлению детей, родители которых погибли или были ранены в зоне АТО/ООС. В рамках этой инициативы уже оздоровлено более тысячи детей с Украины.

Как сообщалось, 7-8 июня украинская делегация во главе с руководителем постоянной делегации ВР в ПАСЕ Марией Мезенцевой посетила Турцию с рабочим визитом. В составе украинской делегации в Анкару с рабочим визитом приехали члены Постоянной делегации Леся Забуранная, Сергей Кальченко и заместитель члена Постоянной делегации Павел Сушко.

Летняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 21-25 июня.

По материалам: Укринформ