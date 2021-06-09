Соединенные Штаты поддерживают членство Украины в НАТО – Блинкен

09.06.2021 05:45

Укринформ

Соединенные Штаты поддерживают членство Украины в НАТО, и сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в Комитете по иностранным делам Сената, передает Укринформ.

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. И сегодня у нее есть все необходимые инструменты для дальнейшего продвижения в этом направлении. С тех пор, когда был создан план действий по членству в НАТО, был разработан ряд других очень важных инструментов, призванных помочь странам подготовиться к возможному членству, включая ежегодную программу, от которой, по нашей оценке, Украина только выиграет», — сказал он.

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По словам Блинкена, США работают с Украиной "практически на ежедневной основе». По плану нужен полный консенсус с другими членами НАТО, добавил он, отметив: «Думаю, сейчас некоторые страны поддерживают это в меньшей степени, чем другие, но независимо от плана, у Украины есть инструменты, необходимые для продвижения вперед, чтобы быть готовой к членству в будущем».

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Блинкен также подчеркнул важность формирования в Украине эффективной системы борьбы с коррупцией.

«Мы также должны видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне, — сказал он. – И, конечно, он уже есть».

Как сообщал Укринформ, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом в июле.

По материалам: Укринформ