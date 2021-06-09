Проект изменений в Конституцию по децентрализации согласовали все члены комиссии при президенте

Проект изменений в Конституцию по децентрализации согласовали все члены комиссии при президенте

08.06.2021 20:40

Укринформ

Проект изменений в Конституцию относительно реформированной системы местного самоуправления, территориальной организации власти и децентрализации властных полномочий согласовали все участники конституционной комиссии, созданной Владимиром Зеленским, после согласования в Офисе Президента документ направят в Верховную Раду.

Об этом сказал председатель Украинской ассоциации районных и областных советов Сергей Чернов во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре при участии Президента, сообщает корреспондент Укринформа.

«Эта дискуссия относительно конкуренции компетенций между областными советами и областными администрациями, районными советами и райадминистрациями существует 30 лет независимости. И для того, чтобы ее снять, нужно сделать важный шаг второго этапа реформы децентрализации. На этой неделе завершила работу конституционная комиссия, созданная вами, Владимир Александрович, при участии народных депутатов, представителей Офиса Президента, правительства, Ассоциации органов местного самоуправления. Все пришли к соглашению по тексту. В течение года продолжалась эта работа», – рассказал Чернов.

Он отметил, что после предоставления правовой оценки Офисом Президента документ попадет в парламент. «Я хотел бы, чтобы как можно быстрее Офис дал свое заключение, вынес документ в парламент, и 226 голосов его поддержали. И летом Конституционный Суд дал свое заключение», – сказал Чернов.

Он также отметил, что Ассоциация уже обратилась ко всем фракциям Верховной Рады с предложением создать межфракционное объединение по сопровождению реформы децентрализации.

«Чтобы осенью найти 300 голосов, проголосовать и поставить точку в завершении реформы», – отметил председатель Ассоциации районных и областных советов.

Чернов добавил, что дорожная карта реформы децентрализации, утвержденная еще в 2014 году, нуждается в изменениях.

«Ей 7 лет. Жизнь пошла дальше. Моя инициатива – правительство должно усилить эту концепцию в части реформы регионального и субрегионального уровней и территориальной организации власти. Еще считаю, что в правительстве должен быть вице-премьер – министр регионального развития, поскольку реформировать местное самоуправление – это реформировать не только местное самоуправление, это реформировать местные отрасли здравоохранения, культуры, спорта. И кто-то должен это координировать, и в синхроне это должно происходить», – считает Чернов.

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Как сообщалось, в декабря 2019 года Президент Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

В январе 2020 года, после дискуссий в экспертной среде, в местном самоуправлении и в обществе, предложенные изменения были отозваны из парламента для доработки.

С тех пор продолжалась работа по наработке новой редакции изменений в Конституцию в части децентрализации.

В то же время в прошлом году в Украине в результате децентрализации власти созданы 1469 территориальных общин вместо 11,5 тысяч и созданы 136 районов вместо 490.

По материалам: Укринформ