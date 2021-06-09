Половина стран НАТО позитивно относится к предоставлению Украине ПДЧ – Стефанишина

09.06.2021 17:35

Укринформ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что половина стран-членов НАТО благосклонно относится к предоставлению Украине Плана действий по членству в Альянсе.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Экология", передает корреспондент Укринформа.

"Перед саммитом НАТО я хочу поблагодарить почти половину стран Альянса, которые поддерживают предоставление Украине ПДЧ. Я надеюсь, что это решение будет принято… Могу подтвердить, что, фактически, половина стран Альянса благосклонно относится к такому решению", – отметила Стефанишина.

Вице-премьер-министр убеждена, что сейчас самое важное – мобилизовать политическое единство внутри Альянса для получения решения в отношении Украины. Учитывая это, она заметила, что Украина ведет дискуссии с Венгрией, а именно по вопросам нацменьшинств, США, странами Балтии, Польшей и другими странами Альянса.

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"В ближайшее время НАТО утвердит стратегию развития на 10 лет, до 2020 года, и принципиальная позиция Украины заключается в том, чтобы в этом документе была четкая ясность по этому вопросу", – отмечает она.

Стефанишина обратила внимание на влияние России на НАТО и нежелание некоторых стран "раздражать Россию", однако она считает, что Украине не стоит ожидать изменений внутри России на пути к членству в Альянсе.

"Мой основной месседж заключается в том, что мы не должны ожидать этих изменений (руководства России – ред.). Мы должны быть готовы к любым изменениям в любое время, и членство Украины в НАТО – это один из таких элементов ускорения трансформации в самой Российской Федерации ", – убеждена вице-премьер-министр.

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Как сообщал Укринформ, в мае Стефанишина проинформировала, что НАТО продолжает придерживаться политики «открытых дверей» и продолжает поддерживать Украину в реформах сектора безопасности и обороны, но решение о ПДЧ для Украины вряд ли будет приниматься во время саммита.

Очередной саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

По материалам: Укринформ