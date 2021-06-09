Науседа назвал главной задачей Литвы и союзников остановить экспансию России

09.06.2021 13:01

Укринформ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что накануне саммита лидеров стран-членов НАТО балтийские страны провели консультации и согласовали позицию о необходимости более сильной поддержки Украины и Грузии.

Как передает Укринформ, об этом Науседа сообщил в Твиттере.

«Литва, Эстония, Латвия тесно координируют действия перед саммитом НАТО. Мы должны обеспечить надежное сдерживание, продолжать инвестировать в нашу оборону и делать свой вклад в постоянную адаптацию Североатлантического альянса (инициатива «NATO 2030»). Страны Балтии едины в отстаивании более сильной поддержки партнеров-аспирантов Украины и Грузии», – написал Науседа.

Накануне, выступая в Сейме Литвы с ежегодным обращением, Президент Науседа назвал главной задачей своего государства и союзников остановить экспансию России. «Россия, опираясь на наращивание военной мощи, продолжает грубо нарушать международное право в Крыму, на востоке Украины и в Грузии, а также все больше усиливает контроль над Беларусью. Поэтому наша самая главная задача сегодня – вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации региона. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни», – заявил он.

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Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

Как сообщал Укринформ, во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году было принято решение, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должен стать План действий по членству. Среди стран НАТО до сих пор нет консенсуса в вопросе о предоставлении ПДЧ для обеих стран. В то же время Украина и Грузия получили совет продолжать реформы и ждать «верный» политический момент.

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Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО 12 июня 2020 года.

Фото: lrp.lt

По материалам: Укринформ