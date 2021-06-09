Кулеба о разговоре Ермака и Джулиани: Это была дипломатия в условиях идеального шторма

Кулеба о разговоре Ермака и Джулиани: Это была дипломатия в условиях идеального шторма

09.06.2021 01:45

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время разговора в 2019 году с адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке написал Кулеба.

"Дипломатия – вещь нелинейная. Маневры в ней является вещью необходимой, если помогают достичь конечной цели – защитить национальные интересы", — написал Кулеба.

В 2019 году Украина оказалась перед серьезным вызовом, когда ее интенсивно пытались втянуть во внутреннюю политику США. Наш национальный интерес тогда заключался в том, чтобы сохранить двухпартийную поддержку в США, не дать обвинить Украину в «подыгрывании» той или иной стороне, и одновременно не испортить отношения с тогдашней администрацией США.

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Глава МИД отметил, что это была дипломатия в условиях идеального шторма. Несмотря на угрозы, Украине удалось пройти этот период достойно.

"Разговор Андрея Ермака был частью сложной дипломатической игры. Он все правильно сделал, нормально удержал разговор в пределах конструктивной дипломатии, хотя на него давил Джулиани с его непроверенным данными и четкой целью втянуть Украину во внутреннюю политику США", — написал Кулеба.

Также глава МИД сообщил, что ни президент Зеленский, ни Андрей Ермак, как непосредственный собеседник Джулиани, не позволили втянуть нашу страну во внутренние американские разборки.

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По словам Кулебы "в дипломатии для победы маневр не менее важный, чем в военном деле". Он убежден, что в 2019 году дипломатические маневры позволили избежать последствий, с которыми нашей стране было бы очень трудно справиться.

Как сообщал Укринформ, в 2019 году в конце августа адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Мадриде.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ