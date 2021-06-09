Кабмин сегодня возьмется за жилищнуй соцпрограмму для защитников Украины

09.06.2021 09:35

Укринформ

Кабмин в среду может рассмотреть и утвердить проект распоряжения об одобрении концепции государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на период до 2025 года.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на повестку дня заседания, обнародованную на Правительственном портале, инициатором рассмотрения этого вопроса является министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Она также предлагает изменить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и лиц, осуществлявших мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, членов их семей и членов семей погибших (умерших) таких лиц. Лапутина внесла на рассмотрение членов КМУ вопрос о мерах по празднованию в 2021 году Дня памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров инициировал перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации на 2021 год.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов внес на рассмотрение членов КМУ ряд вопросов. В частности, об утверждении систем оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции, об определении формата электронных документов комплексного плана пространственного развития территории территориальной громады, генерального плана населенного пункта, детального плана территории. Он предлагает утвердить порядок проведения профессиональной аттестации лиц, которые намерены осуществлять деятельность по сертификации энергетической эффективности и обследованию инженерных систем. Чернышов инициировал изменения в план мер по реализации нового этапа реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине на 2019-2021 годы.

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает коллегам урегулировать вопрос межведомственной комиссии по авиационной безопасности гражданской авиации.

Министр финансов Сергей Марченко инициировал утверждение порядка выполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения, а также предлагает одобрить проект письма в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи Республике Судан и изменить состав конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка.

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В повестке дня – утверждение меморандума о взаимопонимании между Министерствами внутренних дел Украины и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и обмене национальными водительскими удостоверениями.

Чиновники в среду намерены согласовать ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно мер, направленных на восстановление прав осужденных и лиц, взятых под стражу, в связи с ненадлежащими условиями содержания. Также законопроект об авторском праве и смежных правах и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за нарушение авторского права и смежных прав. Речь идет и о проекте закона Украины о ратификации рамочного соглашения с правительством Турции о сотрудничестве в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа и льготных категорий граждан Украины.

По материалам: Укринформ