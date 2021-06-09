Гарантии для Украины в случае запуска Nord Stream 2 должны быть детально обсуждены – Кулеба

09.06.2021 20:08

Укринформ

Экономические и гарантии в сфере безопасности относительно сохранения транзита российского газа по территории Украины после запуска «Северного потока-2» в случае его достройки должны стать предметом детальных международных переговоров.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с немецким коллегой Хайко Маасом брифинге в Берлине.

Глава украинской дипломатии отметил, что «Северный поток-2» еще не достроен, а все гарантии для Украины в случае его окончания должны делиться на те, что в области безопасности и экономические.

По словам Кулебы, он сегодня заверил Хайко Мааса, что Украина никогда не имела и не имеет сомнений в истинном желании Германии поддержать Украину. «Но мы имеем очень серьезные и обоснованные сомнения в способности и желании России придерживаться каких-либо договоренностей. Мы понимаем, что Германия готова дать гарантии, и мы верим в эти гарантии. Но стороной этих гарантий будет Россия, и вот тут у нас есть сомнения, поэтому нам нужно очень много предметно и детально вести переговоры», – сказал Кулеба.

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В свою очередь Маас заявил: немецкая сторона предупреждала Кремль, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» привязано к продолжению транзита российского газа через территорию Украины.

«Что касается Германии, то федеральная канцлер это еще несколько лет тому назад четко сказала президенту Путину, что завершение «Северного потока-2» привязано к тому, чтобы и в дальнейшем был транзит газа через территорию Украины», – заявил Маас, отвечая на вопрос, существуют ли какие-то гарантии от Германии относительно защиты украинских интересов после завершения строительства «Северного потока-2».

По словам Мааса, это также было причиной, почему Германия прилагала много усилий для заключения в 2019 году соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

«Федеральная канцлер об этом четко заявляла президенту Путину, и эта наша позиция не изменилась. И мы как правительство Германии и в дальнейшем на всех уровнях четко будем говорить об этом российской стороне в плане «Северного потока-2», – добавил глава немецкого МИД.

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Как сообщал Укринформ, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с рядом немецких высоких должностных лиц угрозы проекта газопровода «Северный поток-2» и европейское будущее Украины.

По материалам: Укринформ