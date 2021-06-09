ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом

09.06.2021 17:06

Укринформ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом, избранным на промежуточных выборах в Верховную Раду 28 марта от партии "Слуга народа".

Соответствующее решение принято единогласно на заседании ЦИК в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 87, Вирастюка Василия Ярославовича, 1974 года рождения, проживает в Киеве, беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа" , – зачитал текст постановления член ЦИК Андрей Гевко.

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Как сообщал Укринформ, 28 марта на Ивано-Франковщине состоялись промежуточные выборы народного депутата в 87-м избирательном округе с центром в Надворной. Здесь баллотировались 14 кандидатов.

4 апреля на сайте ЦИК появились данные 100% протоколов УИК, согласно которым победу на довыборах в ВР в 87-м округе одержал кандидат от партии "Слуга народа" Вирастюк.

Полиция возбудила 17 уголовных производств в отношении вероятных нарушений во время промежуточных выборов в округе № 87.

5 апреля ЦИК приняла к дальнейшему рассмотрению и обработке протокол ОИК об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 87, однако 12 апреля обязала уточнить его с учетом решений судов.

Большая палата Верховного Суда постановлением от 1 мая отменила протокол ЦИК от 22 апреля, которым победителем на выборах в Верховную Раду в округе № 87 признано Вирастюка.

На заседании 19 мая во исполнение постановления Палаты Верховного Суда ЦИК установила результаты выборов в одномандатном избирательном округе № 87. Однако 21 мая кандидат Александр Шевченко обжаловал действия ЦИК, протокол и отдельные пункты постановления комиссии. Верховный Суд рассмотрел этот иск и 23 мая частично удовлетворил его – отменил пункты 1-2 постановления и протокол ЦИК от 19 мая.

ЦИК 25 мая сообщила, что обжаловала решение Верховного Суда.

5 июня Большая палата Верховного Суда оставила в силе протокол ЦИК о результатах выборов в Верховную Раду в 87-м округе, согласно которым победу одержал Вирастюк.

По материалам: Укринформ