Зеленский принял приглашение Байдена посетить Белый дом

07.06.2021 22:31

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента США Джо Байдена посетить Соединенные Штаты в июле этого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте главы государства.

"Владимир Зеленский принял приглашение Джо Байдена посетить США в июле этого года", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране.

"Также президент Соединенных Штатов подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня" – сообщает ОП со ссылкой на Андрея Ермака.

Лидеры стран обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии Украины и США накануне важных саммитов "Группы семи" и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Байдена с руководством Евросоюза и президентом Российской Федерации.

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Зеленский рассказал Байдену о ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины продолжает наблюдаться высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения, подчеркнув, что "так называемый отвод российских войск является лишь имитацией".

Со своей стороны президент США отметил важность обсуждения с Президентом Украины региональных рисков в сфере безопасности как раз накануне важных мероприятий по вопросам переговорных форматов по вопросам безопасности.

"Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне", – указывается в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ. Зеленский рассказал о запланированных шагах в направлении уменьшения влияния олигархов на жизнь страны. Он отметил, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине, но без олигархического вмешательства в политику и экономику.

Президент Украины также выразил благодарность за решение Соединенных Штатов предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19. "Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной", – отметил Зеленский.

Как сообщал Укринформ, Зеленский и Байден провели телефонные переговоры в понедельник, 7 июня, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ