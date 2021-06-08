USAID усилит борьбу с коррупцией в Украине

08.06.2021 05:10

Укринформ

Агентство США по международному развитию планирует сосредоточиться на борьбе с коррупцией в Украине и других государствах.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Пауэр во время выступления на международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

"В течение ближайших недель USAID создаст антикоррупционную оперативную группу, которая будет активизировать, усиливать и интегрировать антикоррупционную работу всего Агентства по борьбе с коррупцией в Украине и в других местах, основываясь на опыте ведущих внутренних и иностранных экспертов", – сказала Пауэр.

По ее словам, эта оперативная группа "будет определять нашу антикоррупционную политику". "Мы проведем всеобъемлющий анализ наших программ, чтобы определить, как наша иностранная помощь – идет ли речь о судебной реформе, или о глобальных программах здравоохранения – может быть лучше применена для ограничения и предупреждения коррупции", – отметила дипломат.

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Она уточнила, что оперативная группа также "создаст механизм быстрого реагирования, чтобы мы могли быстро использовать важные окна возможностей для демократических и антикоррупционных реформ".

"Новый бюджет президента Байдена предусматривает 50 млн долларов на эти новые действия быстрого реагирования, и мы с нетерпением ожидаем возможного увеличение финансирования и поощряем другие государства выделять на это средства", – добавила Пауэр.

Как сообщал Укринформ, сопредседатель Группы дружбы Конгресса США с Украиной Кристофер Мерфи в видеообращении во время международной конференции Democracy in Action: Zero Corruption Conference ("Демократия в действии: Нулевая коррупция") заявил, что Кремль рассчитывает, что Украина не сможет достичь прогресса в антикоррупционных реформах. Поэтому важно, чтобы наша страна продемонстрировала обратное.

По материалам: Укринформ