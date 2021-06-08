Приглашение в США и 900 тысяч доз вакцины: у Байдена рассказали о переговорах с Зеленским

Приглашение в США и 900 тысяч доз вакцины: у Байдена рассказали о переговорах с Зеленским

08.06.2021 10:05

Укринформ

Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки по итогам телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в понедельник, говорится на сайте Белого дома.

По ее словам, лидеры обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, а также евроатлантические устремления Украины.

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«Президент Байден подтвердил непоколебимую преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму», – сказала Псаки.

Лидеры также обсудили необходимость тесного сотрудничества в вопросах энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тысяч доз вакцины для помощи Украине в борьбе с пандемией.

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Кроме этого, Президент Байден пригласил Президента Зеленского посетить Вашингтон позже этим летом.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента США Джо Байдена посетить Соединенные Штаты в июле этого года.

Фото: White House

По материалам: Укринформ