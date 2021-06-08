Политика

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор – Зеленский

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Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор - Зеленский

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор – Зеленский

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08.06.2021 17:29

Укринформ

Президент Владимир Зеленский отметил, что попытки построить «федеральное княжество» в рамках громады за счет местной собственности или местного бюджета будут получать очень жесткий отпор.

Об этом он заявил во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днипре, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы очень внимательно следим за тем, как формируются так называемые местные элиты и понимаем, что, к сожалению, не все и не всегда верно воспринимают реформу. Укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства, ослабление унитарности нашего государства", – сказал Зеленский.

Он отметил, что любые попытки или даже мысли о построении "какого-то отдельного федерального княжества" в пределах громады за счет местной собственности или местного бюджета будут получать "очень жесткий отпор" прежде всего от избирателей.

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор - Зеленский

Зеленский во время заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре / Фото: Николай Мякшиков, Укринформ

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор - Зеленский

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор - Зеленский

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор - Зеленский

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор - Зеленский

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор - Зеленский

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор - Зеленский

Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор - Зеленский

По материалам: Укринформ

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0 0 1 минута чтения
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