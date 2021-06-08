Палату регионов Конгресса местных властей возглавил председатель Одесской ОГА

08.06.2021 19:39

Укринформ

Председателем Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей стал председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, его заместителями – председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева и председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Руководство Палаты было избрано на заседании под председательством Президента Владимира Зеленского в Днипре, сообщает корреспондент Укринформа.

Согласно голосованию, на заседании председателем Палаты регионов был избран председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, а заместителями председателя – председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева и Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Читайте также: Попытки построить «федеральное княжество» получат жесткий отпор – Зеленский

"Одной из основных функций верхней палаты (Палаты регионов – ред.) нашего конгресса должно стать сбалансирование различных, иногда совершенно разных взглядов и подходов к развитию регионов, качеству услуг, качеству жизни граждан в целом. То есть доминантной должно быть не политика, не лозунги, а действия", – подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, 3 июня под председательством Президента Владимира Зеленского состоялось первое заседание Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины. Председателем Палаты местных властей Конгресса был избран Львовский городской голова Андрей Садовый, его заместителями – мэр Житомира и Днипра Сергей Сухомлин и Борис Филатов.

4 марта глава государства утвердил Положение о Конгрессе, согласно которому он является консультативно-совещательным органом, а среди основных его задач – содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживание эффективного взаимодействия государственных органов, мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

По материалам: Укринформ