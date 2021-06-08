Не ищите темное там, где светло: в ОП объяснили правки в пресс-релизе разговора Зеленского с Байденом

Не ищите темное там, где светло: в ОП объяснили правки в пресс-релизе разговора Зеленского с Байденом

08.06.2021 12:45

Укринформ

Телефонный разговор президентов Украины и Соединенных Штатов Америки Владимира Зеленського и Джозефа Байдена был максимально доверительным, предметным и с конкретными определениями рисков.

Итоговый прес-релиз Офиса главы Украинского государства написан на базе общей атмосферы разговора, после уточнения дипломатических формулировок в него были внесены адекватные правки, заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу.

"Абсолютно не нужно искать что-то тёмное там, где светло. Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков. Первичный послеразговорный стейтмэнт, естественно, делался, исходя из общей атмосферы разговора президентов и прозвучавших устных формулировок. В том числе формулировок, касавшихся последующей возможной логистики вступления нашей страны в Североатлантический альянс", – сказал он.

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Подоляк подчеркнул, что важно все-таки перейти от слов к конкретным действиям, потому что действия для Украины – это абсолютно точное понимание дат, логистики, итоговых процедур.

С другой стороны, по его словам, тема НАТО "чрезвычайно спекулятивна" и активно используется в пропаганде сторонами, категорически не заинтересоваными в действительном продвижении Украины по этому пути.

"Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко", – отметил Подоляк.

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Как сообщал Укринформ, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом в июле.

Позже стало известно, что в ОП изменили формулировки пресрелиза о разговоре в части поддержки президентом США предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

По материалам: Укринформ