Ермак рассказал об уникальности Конгресса местных и региональных властей

08.06.2021 21:23

Укринформ

Конгресс местных и региональных властей создан по европейским стандартам и является уникальным проектом.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время заседания Палаты регионов Конгресса в Днипре, сообщает корреспондент Укринформа.

"Уникальность этого Конгресса заключается в первую очередь в том, что создан он абсолютно по европейским стандартам и является уникальной платформой, где есть прямое общение всех ветвей власти, от маленькой ОТГ до города-миллионника", — сказал глава ОП.

По его словам, происходит "плодотворное общение" между участниками Конгресса, а также с различными ассоциациями и объединениями.

"Является ли это (Конгресс – ред.) альтернативой? Мы считаем, что нет. Это является уникальным проектом, который ставит целью объединить все власти ради единой цели сделать нашу страну богатой, успешной и действительно поднять уровень жизни наших граждан", — подчеркнул Ермак.

Как сообщал Укринформ, председателем Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей избран глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, а его заместителями – руководители Николаевского облсовета Анна Замазеева и Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Читайте также: Разговор Зеленского и Байдена позволил скоординировать позиции Украины и США – Ермак

3 июня под председательством Президента Владимира Зеленского состоялось первое заседание Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины. Председателем Палаты местных властей Конгресса был избран Львовский городской голова Андрей Садовый, его заместителями – мэры Житомира и Днипра Сергей Сухомлин и Борис Филатов.

4 марта глава государства утвердил Положение о Конгрессе, согласно которому он является консультативно-совещательным органом, а среди основных его задач – содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих в государстве на региональном и местном уровнях.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ