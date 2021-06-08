Байден подтвердил отсутствие препятствий для контактов с Зеленским – советник Президента Украины

07.06.2021 22:13

Укринформ

Приглашение Владимиру Зеленскому от Джо Байдена посетить Белый дом демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между Украиной и США и отсутствие каких-либо препятствий для контактов двух лидеров.

Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам сотрудничества с США Энди Мак в комментарии, переданном Укринформу.

В частности, отметил он, «сегодня украинские медиа сделали большую, но пустую сенсацию из ничего: американское издание распространило предположения со ссылкой на неподтвержденный анонимный источник о том, почему не запланирована личная встреча президентов Украины и США. Якобы это имело какое-то отношение к смене руководства Нафтогаза».

По словам советника Президента, «это никогда не имело какого-либо официального подтверждения или хотя бы определенного базирования на открытом заявлении кого-либо из должностных лиц, этого никогда не было в государственной или непубличной коммуникации между нашими государствами на любом уровне». Тем более, как добавил Мак, через два дня после перемен в Нафтогазе госсекретарь Энтони Блинкен официально заявил об официальном визите в Киев – и этот визит успешно состоялся. «Но поскольку это выглядит скандально, различные медиа в Украине поставили это в заголовки», – констатировал советник Президента Украины.

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В то же время он отметил, что сегодня это было опровергнуто лучшим из возможных способов.

«Во время разговора президентов Украины и США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить в июле Вашингтон. Это демонстрирует стопроцентную конструктивность отношений между нашими государствами и отсутствие каких-либо препятствий для контактов двух лидеров, которые периодически «вбрасываются» в украинские медиа распространяются там», – подчеркнул Мак.

Как сообщалось, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом этим летом.

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По словам помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, этот разговор был запланирован как общение с украинским лидером перед тем, как Байден отправится в Европу и встретится с Владимиром Путиным в Женеве.

Ранее в понедельник, 7 июня, издание Axios со ссылкой на якобы источник в администрации Байдена сообщило, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства Нафтогаза.

По материалам: Укринформ