Украине нужна дорожная карта реформ для вступления в НАТО — эксперт

07.06.2021 21:44

Укринформ

Украине необходима согласованная с НАТО детализированная дорожная карта реформ для вступления в Альянс, которая может стать альтернативой ПДЧ и дополнительным мотиватором для всех реформаторских сил в нашей стране.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила директор Центра "Новая Европа" Алена Гетманчук в выступлении на международном форуме Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

Она отметила, что Украина является не только партнером НАТО с расширенными возможностями, но и аспирантом на вступление в Альянс, что было четко указано в декларации Бухарестского саммита в 2008 году и о чем нужно помнить «и в Киеве, и в Брюсселе, и в столицах НАТО».

«То есть де-факто мы имеем евроатлантическую перспективу, которая была предоставлена ​​нам в Бухаресте. Мы имеем, образно говоря, пункт назначения – членство. Но у нас до сих пор нет маршрута в этот пункт назначения. Наше предложение – чтобы этот маршрут пролегал через реформы… Мы предлагаем разработать очень детализированную дорожную карту реформ, условно назвав ее планом совместимости Украины с НАТО», – сказала Гетманчук.

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По ее словам, эта карта не будет содержать четких временных параметров и может включать План действий по членству, но может и не включать, а опираться на имеющиеся инструменты, такие как Годовые национальные программы Украина-НАТО.

Мотивируя необходимость разработки такой дорожной карты, директор центра «Новая Европа» отметила, что во-первых, после Бухарестского саммита возникла очень серьезная пауза, а во-вторых, она бы стала очень важным дополнительным мотиватором для всех реформаторских сил в Украине.

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Как сообщалось, во время Бухарестского саммита 2008 года лидеры государств и правительств стран НАТО приняли политическое решение, что Украина и Грузия будут членами НАТО, и этапом на этом пути должно стать выполнение ПДЧ.

Вопрос о членстве Украины в НАТО стал предметом активного общественного обсуждения на фоне агрессивной политики и риторики Российской Федерации в отношении Украины и значительной концентрации российских войск на границах с Украиной и на временно оккупированных территориях.

Очередной саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе.

По материалам: Укринформ