Международная консультационная группа поддерживает законопроект о СБУ

07.06.2021 14:24

Укринформ

Международная консультационная группа (МДГ), в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, выражает поддержку законопроекту о Службе безопасности Украины (СБУ) в редакции, представленной 3 июня.

Об этом сообщается на сайте Консультативного миссии Европейского Союза в Украине (EUAM), передает Укринформ.

«Если законопроект будет принят и в полной мере реализован, он станет надежным фундаментом для системного и основательного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и лучшими практиками», – говорится в заявлении.

В МДГ отметили важность того, что законопроект предусматривает поэтапное полное избавление СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию Службы, отстранение ее от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора.

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«Выражаем благодарность Президенту Украины за активную поддержку этой крайне важной реформы. При комплексной реализации реформы Служба станет более эффективной, результативной и подотчетной, а также более дееспособной в противостоянии угрозам безопасности», – отмечается в заявлении.

МДГ призывает Верховную Раду безотлагательно принять законопроект, который станет важным шагом на пути приближения Украины к принципам НАТО и ЕС.

Ранее послы стран «Большой семерки» призвали депутатов Верховной Рады принять законопроект о СБУ.

По материалам: Укринформ