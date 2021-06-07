Политика

Кулеба на этой неделе едет в Германию

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Кулеба на этой неделе едет в Германию

Кулеба на этой неделе едет в Германию

07.06.2021 12:01

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия 8-9 июня.

Об этом сообщает МИД, передает Укринформ.

В рамках визита Кулеба проведет переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и двусторонние встречи с руководством парламента, членами правительства, лидерами ведущих политических партий и представителями бизнес-кругов Германии.

Ключевыми темами визита станут двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашего государства, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО, энергетическая безопасность Украины и Европы.

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Как сообщал Укринформ, в начале июня Украина обратилась с просьбой к Берлину присоединиться к американо-немецким переговорам относительно крайне опасного для нее проекта газопровода «Северный поток-2».

По материалам: Укринформ

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