Законопроект про олигархов не писался под отдельную личность – Малюська

Законопроект про олигархов не писался под отдельную личность – Малюська

04.06.2021 23:11

Укринформ

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что законопроект об олигархах, внесенный Президентом Украины в Верховную Раду, писался не под отдельную личность, а под олигархическую систему.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает корреспондент Укринформа.

«Закон не писался под отдельную личность, закон писался под олигархическую систему и он имеет последствия. Последствия простые, их озвучил Президент. Если вы не хотите попасть в реестр, избавьтесь влияния на политическую жизнь. Пожалуйста, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике», – рассказал Малюська.

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Он также назвал ложью заявления, будто Игорь Коломойский не подпадает под критерии определения олигарха, согласно проекту закона.

«Звучало много манипуляций… Например, что господин Коломойский не подпадает под критерии олигархов. Неправда. Давайте вы будете читать закон, а не статьи журналистов, которые не имеют юридического образования», — заявил Малюська.

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По его словам, «в законе указано, что если твой бизнес-партнер, с которым ты являешься совладельцем предприятия, является чиновником, указанным в списке, например, народным депутатом, ты тоже оказываешь влияние на политическую жизнь».

«Партнеров господина Коломойского, официальных, в Верховной Раде есть и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает. Истерики понятны, потому что «Европейская солидарность» осознает, что их лидер тоже автоматически попадает, так как соответствует всем критериям, в реестр. И это тоже понятно», — заявил министр юстиции.

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Он также рассказал о последствиях для олигархов, которые предусматривает внесенный проект закона.

«Многие обвиняли, что последствий якобы для олигархов нет. Есть, и они огромны. Декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, — тюрьма. Законопроект сейчас принят Верховной Радой, сейчас, после вето Президента, он будет подкорректирован, даже отсутствие декларации будет тянуть за собой тюрьму», — считает министр.

Малюська добавил, что «любое лицо, которое владеет цивилизованным бизнесом, сделает все, чтоб в этот реестр не попасть, и отойдет из политической жизни».

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Как сообщалось, 2 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

Согласно законопроекта, олигархом может считаться лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни. Признаками для отнесения лица к категории олигархов предлагается определить: участие в политической жизни; значительное влияние на средства массовой информации; наличие в собственности субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона должен является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживать или усиливать это положение.

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Также законопроектом, в частности, предусмотрено создание Реестра олигархов на основании решения СНБО. Реестр будет электронной информационно-телекоммуникационной системой олигархов и лиц, подающих декларации о контактах.

По материалам: Укринформ