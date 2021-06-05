Малюська рассказал о предстоящих законопроектах по деолигархизации

04.06.2021 23:55

Укринформ

На основе закона об олигархах разработают ряд других, в частности, законопроект о лоббизме и усилении институциональной способности Антимонопольного комитета.

Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает корреспондент Укринформа.

«В продолжение этого закона, на базе этого закона (О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)», — ред.), будет разрабатываться законопроект о лоббизме и также законопроект, который будет регулировать деятельность, ответственность, органов власти и чиновников за действия и контакты, возможные потенциальные, а также третий ключевой элемент – это усиление институциональной способности Антимонопольного комитета, чтобы он мог применять жесткие санкции, и чтобы такие санкции нельзя было легко «поломать» в суде. Соответственно, больше механизмов для установления фактов, больше полномочий, соответственно, более жесткий подход Антимонопольного комитета к существующим монополистам», — сказал Малюська.

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Как сообщалось, 2 июня Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

Согласно законопроекта, олигархом может считаться лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни. Признаками для отнесения лица к категории олигархов предлагается определить: участие в политической жизни; значительное влияние на средства массовой информации; наличие в собственности субъекта хозяйствования, в день вступления в силу настоящего Закона должен является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживать или усиливать это положение.

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Также законопроектом, в частности, предусмотрено создание Реестра олигархов на основании решения СНБО. Реестр будет электронной информационно-телекоммуникационной системой олигархов и лиц, подающих декларации о контактах.

По материалам: Укринформ