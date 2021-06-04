СНБО принял решение об углублении интеграции Украины в НАТО

04.06.2021 17:12

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны принял решение об углублении интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора и утвердил отчет о проведении осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Об этом сказал секретарь Совбеза Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО, сообщает корреспондент Укринформа.

"Второй вопрос в повестке дня на сегодня был о безотлагательных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, так же вопрос рассматривался в режиме "секретно". Приняты все соответствующие решения. Решения принимались единогласно", – сказал Данилов.

По его словам, на заседании также рассмотрели вопрос об отчете о проведении осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом. "Мы находимся в крайне сложной ситуации. Доклад представил заместитель руководителя Службы безопасности Украины генерал Баранецкий. Отчет, то, что касается системы общегосударственной борьбы с терроризмом, был утвержден", – сказал секретарь СНБО.

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Он сообщил, что Совбез рассмотрел вопросы совершенствования режимов институциональных центров и цифровой трансформации сферы национальной безопасности и обороны, а также вопросы развития авиастроительной отрасли.

"Вы знаете, что 75 лет недавно было предприятию "Антонов". Президент уделяет очень большое внимание (этой сфере – ред.), и было принято решение о развитии авиастроительной отрасли в Украине в ближайшие годы", – отметил Данилов.

По материалам: Укринформ