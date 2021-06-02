Зеленский: Не дать ввести в эксплуатацию Nord Stream 2 могут только США

Зеленский: Не дать ввести в эксплуатацию Nord Stream 2 могут только США

02.06.2021 18:58

Укринформ

Президент Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США обсудил противодействие реализации проекта «Северный поток-2».

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Не дать достроить и ввести в эксплуатацию «Северный поток-2» могут только США и администрация Президента Байдена. «Северный поток-2» – это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост – не давать оружие врагу», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина на восточной границе защищает Европу и европейские ценности, а для этого необходимо сильное и хорошо обеспеченое войско.

«Северный поток-2» отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас по меньшей мере от 3 миллиардов долларов в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию», – заявил Президент.

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Зеленский также отметил, что понимание всех угроз, которые составляет «Северный поток-2», особенно актуально в преддверии встречи президентов США и РФ, и Украина готова предоставить американской стороне полную информацию по этому вопросу.

Еще одной потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе, он назвал непредоставление Украине четкого сигнала и конкретных сроков относительно получения Плана действий по членству в НАТО.

Президент также выразил надежду, что США будут представлены на самом высоком уровне во время саммита Крымской платформы.

«Мы хотели бы, чтобы в вопросе деоккупации Крыму нас поддержали США на самом высоком уровне своим присутствием на этом первом важном саммите 23 августа», – сказал Зеленский.

Как сообщал Укринформ, 2 июня Украину посещает делегация сенаторов США.

По материалам: Укринформ