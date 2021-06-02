Политика

Зеленский может созвать заседание СНБО на четверг или пятницу – источник

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Зеленский может созвать заседание СНБО на четверг или пятницу - источник

Зеленский может созвать заседание СНБО на четверг или пятницу – источник

02.06.2021 16:40

Укринформ

Заседание Совета национальной безопасности и обороны планируется в конце этой недели – в четверг, 3 июня, или пятницу, 4 июня.

Об этом Укринформу сообщил проинформированный источник.

Собеседник агентства отметил, что заседание планируется в четверг или пятницу, точного времени пока нет, это будет зависеть от графика Президента.

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Как сообщалось, предыдущее заседание СНБО состоялось 14 мая. Тогда были применены персональные санкции к 557 так называемым «ворам в законе» и утверждена Стратегия кибербезопасности Украины на 5 лет.

По материалам: Укринформ

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