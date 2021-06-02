Венедиктова пока не готова прогнозировать, когда изберут руководство САП

Венедиктова пока не готова прогнозировать, когда изберут руководство САП

01.06.2021 23:33

Укринформ

Генеральный прокурор не берется прогнозировать, удастся ли конкурсной комиссии в июне завершить конкурс по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом Ирина Венедиктова сказала, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

По словам генпрокурора, она надеялась, что объявит победителя конкурса на руководителя САП еще на пресс-конференции 9 декабря – в День борьбы с коррупцией. Но все сложилось не так, как она прогнозировала.

Говоря о конкурсе, Венедиктова заметила, что Офис генпрокурора модерирует этот процесс, но не может влиять на комиссию.

«Вчера комиссия достаточно плотно прошлась по нашим кандидатам по добросовестности… Позиция прокурора САП самая главная в правоохранительной системе. Даже не генерального прокурора, а главы САП. Это будет самый влиятельный человек, который, я надеюсь, даст нам результат борьбы с коррупцией», – отметила генпрокурор.

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Венедиктова добавила, что она очень ждет главу САП, потому что знает, что надо сделать, – и там, где сможет помочь, она это сделает.

Как сообщал Укринформ, заместитель генерального прокурора – руководитель САП Назар Холодницкий объявил о своей отставке 21 августа 2020 года. Конкурс по избранию главы САП стартовал 25 января.

15 февраля закончился прием документов от претендентов на три должности: заместителя генпрокурора – руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержки государственного обвинения и представительства в суде САП.

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По состоянию на 18 марта в конкурсе на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) оставались 37 кандидатов. Среди них – и.о. руководителя САП Максим Грищук, прокуроры САП Роман Сымкив и Тарас Щербай, руководитель подразделения детективов НАБУ Елена Кролевецкая, глава правового парламентского комитета Андрей Костин.

По материалам: Укринформ