В Украину прибыли трое американских сенаторов

01.06.2021 18:36

Укринформ

Делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи прибыла в Украину.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

«Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия) прибыла с визитом в Украину. Завтра будем говорить о том, как вместе сделать Украину более сильной», – написал Енин.

Ранее посольство США в Украине сообщило, что целью визита сенаторов является подтверждение двухпартийной поддержки программы реформ в Украине, а также борьбы с коррупцией и агрессией извне.

По информации посольства, сенаторы 2 июня встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего проведут брифинг для СМИ.

Запланированы также встречи с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном, депутатами Верховной Рады и представителями организаций гражданского общества, которые занимаются борьбой с коррупцией в Украине.

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Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен 6 мая совершил визит в Украину.

По материалам: Укринформ