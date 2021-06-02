Сенаторы США обсудили с Зеленским украинские реформы

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02.06.2021 15:42

Укринформ

Сенаторы США Джин Шахин, Роб Портман и Крис Мерфи на встрече с Президентом Владимиром Зеленским обсудили реформирование Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и корпоративного управления.

Об этом сенаторы сообщили на брифинге в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

"Продолжение политических реформ важно для нашего партнерства. Мы говорили с Президентом Зеленским о конкретных реформах: относительно реформирования СБУ, обеспечения независимости НАБУ, продолжающейся реформы корпоративного управления", – сказал сенатор Крис Мерфи.

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Роб Портман со своей стороны сообщил, что на встрече обсуждали важность усиления связей Украины и США, предоставления помощи Украине, чтобы страна была боеспособна защищать себя. "Даже для противодействия российской дезинформации", – подчеркнул он.

Брифинг сенаторов в Киеве / Фото: Евгений Котенко, Укринформ

По материалам: Укринформ