Сенаторы США обсудили с Зеленским украинские реформы
Сенаторы США обсудили с Зеленским украинские реформы
Фото
02.06.2021 15:42
Укринформ
Сенаторы США Джин Шахин, Роб Портман и Крис Мерфи на встрече с Президентом Владимиром Зеленским обсудили реформирование Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и корпоративного управления.
Об этом сенаторы сообщили на брифинге в Киеве, передает корреспондент Укринформа.
"Продолжение политических реформ важно для нашего партнерства. Мы говорили с Президентом Зеленским о конкретных реформах: относительно реформирования СБУ, обеспечения независимости НАБУ, продолжающейся реформы корпоративного управления", – сказал сенатор Крис Мерфи.
Читайте также: Дополнительные санкции против Nord Stream 2 могут принять в этом году – сенатор США
Роб Портман со своей стороны сообщил, что на встрече обсуждали важность усиления связей Украины и США, предоставления помощи Украине, чтобы страна была боеспособна защищать себя. "Даже для противодействия российской дезинформации", – подчеркнул он.
Брифинг сенаторов в Киеве / Фото: Евгений Котенко, Укринформ
По материалам: Укринформ