/06/bad92ba0ff4c0da079c75fff3745073c.jpg” alt=”Рада рассмотрит десять ратификаций и законопроекты о запрете продажи лекарств детям” width=”100%” />

Рада рассмотрит десять ратификаций и законопроекты о запрете продажи лекарств детям

02.06.2021 08:42

Укринформ

Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в среду, 2 июня, планируют рассмотреть в первом чтении проекты законов №5122, №5122-1, №5122-2 "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрещения продажи лекарственных средств детям".

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Парламентарии также намерены рассмотреть вопрос о десяти ратификациях. В частности, речь идет о законопроектах №0085 "О выходе из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей", №0092 "О ​​ратификации Конвенции о соглашениях о выборе суда", №0075 "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом относительно конфиденциальности и обеспечения сохранности информации", №0102 "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве".

Кроме этого, нардепы планируют рассмотреть в первом чтении проекты законов №5123 и №5123-1 "О внесении изменений в статью 42-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарственных средств детям", №5415 "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни (COVID-19)", №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине".

Читайте также: Законопроект «О правосудии, дружественном к ребенку» могут внести в Раду в июне – Малюська

Во втором чтении нардепы могут рассмотреть законопроекты №3602 "О внесении изменений в часть 5 статьи 45 Закона Украины "О предупреждении коррупции" относительно устранения неопределенности обязанностей членов органов адвокатского самоуправления по заполнению и представлению деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", №3403 "О внесении изменения в статью 2 Закона Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины", №3498 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере спорта". Также для рассмотрения во втором чтении предложен законопроект №4113 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью".

По материалам: Укринформ