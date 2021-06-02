На встрече министров НАТО Канада подтвердила поддержку Украины

02.06.2021 03:29

Укринформ

Канада заявила о твердой поддержке Украины во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом МИД Канады сообщает в Твиттереі.

"Министр Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями России и Беларуси, подтвердил поддержку Украины и пообещал сотрудничать с союзниками в вопросе гражданских действий в Афганистане", – заявили в МИД.

Le min. Garneau a réaffirmé le rôle de l’OTAN dans l’ordre international fondé sur des règles, souligné les inquiétudes du 🇨🇦 à l’égard de la Russie et du Bélarus, réitéré son soutien à l’Ukraine et s’est engagé à travailler avec les Alliés sur l’engagement civil en Afghanistan.

— Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) June 1, 2021

Отмечается, что глава канадского МИД во время встречи также "подтвердил роль НАТО в усилении основанного на правилах международного порядка".

"НАТО-2030" станет ключевым шагом в поддержке способности Альянса приспосабливаться к вызовам для безопасности. НАТО остается краеугольным камнем оборонной политики и политики в сфере безопасности Канады", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщалось, 14 июня в Брюсселе состоится саммит НАТО, главной темой которого станет укрепление трансатлантических связей и рассмотрение концепции развития Альянса "НАТО 2030".

Повестка дня этого саммита не предусматривает встреч с партнерами и вопроса предоставления Плана действий относительно членства.

По материалам: Укринформ