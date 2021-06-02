Милованов возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома

02.06.2021 10:05

Укринформ

Советник руководитель Офиса Президента Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома.

Как передает Укринформ, об этом сам Милованов написал в Фейсбуке.

"Вчера было первое заседание обновленного наблюдательного совета Укроборонпрома. На нем меня избрали председателем (это объясняет публичные атаки на меня в последнюю неделю: так же происходило – публичные атаки и дискредитация, – когда меня назначали заместителем председателя совета НБУ в 2016 году)", – сообщил Милованов.

Он также отметил, что наблюдательный совет на заседании утвердил аудит концерна за 2019 год.

Читайте также: Зеленский прекратил полномочия члена Наблюдательного совета Укроборонпрома Горбулина

"Это был первый аудит в истории. Проведен компанией с международной репутацией Bakertilly. Результаты не очень хорошие – есть много над чем работать", – отметил Милованов.

Наблюдательный совет попросил гендиректора концерна Юрия Гусева подготовить план трансформации Укроборонпрома, принимая во внимание два главных критерия: создание способности для адекватного ответа для будущих угроз и создание современной линейки продуктов.

Наблюдательный совет также "утвердил аудитора на последующие годы, создал три комитета в совете: по вопросам компенсации (зарплат и KPI), по регламенту и по трансформации. Утвердил отчет по исполнению KPI и систему KPI до конца июня (в этом месяце) и поручил комитету пересмотреть и при необходимости доработать систему KPI. Утвердил расписание встреч совета – каждый последний четверг месяца, за исключением декабря – в декабре раньше ", – отметил Милованов.

В заседании приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна.

Читайте также: Президент назначил трех членов Наблюдательного совета Укроборонпрома

Как сообщалось, на сегодняшний день наблюдательный совет Укроборонпрома представлен ​​5 членами. В высший руководящий орган концерна входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, а согласно указу Президента Украины № 208/2021 от 21 мая – также президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса Президента Милованов и промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

К полномочиям наблюдательного совета Укроборонпрома относятся, в частности, утверждение стратегии деятельности концерна, контроль за выполнением задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

По материалам: Укринформ