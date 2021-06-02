Кабмин планирует упростить предоставление украинского гражданства

02.06.2021 10:38

Укринформ

Кабинет Министров планирует утвердить законопроект относительно упрощения получения украинского гражданства иностранцами, участвовавшими в защите Украины и гражданами Российской Федерации, которые подвергались политическим преследованиям.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в повестке дня заседания правительства на 2 июня, опубликованном на Правительственном портале.

Также чиновники рассмотрят проекты законов об установлении тарифной квоты на ввоз на таможенную территорию Украины сахара белого; о юстиции, дружеской к ребенку.

Кроме того, члены Кабмина планируют поддержать проект распоряжения Президента о персональном составе Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

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В среду представители правительства планируют утвердить программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой.

На повестке дня Кабмина также ряд проектов постановлений, в частности об утверждении порядка ведения Реестра государственных сертификатов об уровне владения государственным языком; об утверждении Государственной целевой социальной программы "Молодежь Украиныˮ на 2021-2025 годы; образование рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа 2019 года указом №594/2019 внес изменения в порядок приобретения гражданства Украины иностранцами, участвовавшими в защите Украины и гражданами Российской Федерации, которые подвергались политическим преследованиям. Этим указом Президент также поручил Кабинету министров Украины безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подвергались преследованиям по политическим убеждениям, и иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите Украины.

По материалам: Укринформ