Дуда говорит, что изменение позиции Байдена в деле Nord Stream 2 стало неожиданностью

Дуда говорит, что изменение позиции Байдена в деле Nord Stream 2 стало неожиданностью

01.06.2021 12:36

Укринформ

Газопровод Nord Stream 2, в первую очередь, вредит интересам Украины и Словакии, которые против него активно выступают, а также и Польши.

Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ со ссылкой на официальный сайт Президента Польши.

"Вопрос Nord Stream 2 – это не только дело, которое касается Польши. Стоит помнить о решительном сопротивлении Словакии, об очень решительном сопротивлении Украины. Это, прежде всего, их интересам вредит строительство Nord Stream 2, а также ставит огромный вопрос об энергетическом суверенитете многих стран ЕС, поскольку сильно укрепляет и монополизирует позицию российского поставщика газа ", – отметил Дуда в эфире TVP.INFO.

Он констатировал, что изменение решения Президента США Джо Байдена в деле Nord Stream 2 было неожиданным для него.

"Действительно, признаю, что внезапное изменение позиции, в том числе и со стороны Президента Байдена, было неожиданным, поскольку до недавнего времени президент имел иное мнение по Nord Stream 2", – подчеркнул Дуда.

Он отметил, что реализация этого проекта – в интересах России и Германии, но в целом вредит интересам ЕС.

По его словам, Польша готова к такой ситуации, и последовательно реализует планы диверсификации источников энергоснабжения.

В частности, Польша развивает газопорт в г.Свиноуйсце, планирует построить очередной газопорт в Гданьске, а также завершить строительство газопровода Baltic Pipe из шельфа Норвежского моря в РП.

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Как сообщал Укринформ, Президент США Байден подтвердил ранее озвученное решение его администрации не вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» – несмотря на резкую реакцию со стороны Конгресса.

28 мая Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер во время встречи заявили, что убеждены в том, что проект газопровода «Северный поток-2» подрывает энергетическую солидарность между европейскими государствами.

По материалам: Укринформ